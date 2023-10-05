انت الأن تتابع خبر بكرة يا هانم .. قطع المياه لمدة 4 ساعات عن هذه الأماكن في الجيزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني أماكن في محافظة الجيزة من قطع المياه، مساء غداً الجمعة الموافق السادس من شهر أكتوبر 2023 بسبب الأعمال التي يتم القيام بها شركة المياه والصرف الصحي خلال هذه الفترة.

ونشر شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الجيزة بيان لها على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتي كشفت فيه عن تفاصيل ذلك من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية

قطع المياه :

وأكدت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الجيزة أن قطع المياه سوف يستمر لمدة 4 ساعات متواصلة بداية من الساعة الساعة الثانية عشر منتصف يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 حتي الساعة الرابعة فجر يوم السبت الموافق 7 من الشهر الميلادي نفسه.

سبب قطع المياه في محافظة الجيزة :

وأضافت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الجيزة أن سبب قطع المياه يتمثل في أعمال إحلال وتجديد مواسير مياه بشارعي 18 أ ، 2 ج، الأمر الذي يستلزم قفل المياه عن خط قطر 200 مم لإنهاء الأعمال

أماكن قطع المياه في محافظة الجيزة :

وأعلنت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الجيزة أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي مناطق” ج – 18 أ ” بهضبة الأهرام

طالب عاجل :

وطالبت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الجيزة من جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.