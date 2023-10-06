قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا: الأهلي مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 أكتوبر 2023 05:29 مساءً - أسفرت قرعة دور مجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة موسم 2023-2024 عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة مع شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

قرعة دوري ابطال افريقيا

وأقيمت قرعة دوري أبطال أفريقيا في مدينة جوهانسبرج، عاصمة جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، وسط ترقب الأهلي وبيراميدز ممثلي الكرة المصرية بالبطولة.

كان الأهلى، نجح في التأهل لمرحلة المجموعات على حساب فريق سانت جورج الإثيوبي، بنتيجة 7 – 0، في مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما وصل بيراميدز، للمرة الأولي في تاريخه متفوقا على فريق الجيش الرواندي، بنتيجة 6 – 1، في مجموع المباراتين.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، إلى تحقيق اللقب الثانى عشر في النسخة الحالية.

بينما يشارك بيراميدز لأول مرة في تاريخه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما احتل وصافة ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي، ويسعى الفريق السماوي إلى تحقيق أول لقب في مسيرته الموسم الحالي.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

قرعة دوري أبطال أفريقيا..الأهلى الأكثر تتويجا باللقب

وتأتى قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

الأهلي (11): 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023

الزمالك (5): 1984، 1986، 1993، 1996، 2002

مازيمبي الكونغولي (5): 1967، 1968، 2009، 2010، 2015

الترجي التونسي (4): 1994، 2011، 2018، 2019

الوداد المغربي (3): 1992، 2017، 2022

هافيا كوناكري (3): 1972، 1975، 1977

الرجاء المغربي (3): 1989، 1997، 1999

كانوي ياوندي الكاميروني 3(): 1971، 1978، 1980

أشانتي كوتوكو الغاني (2): 1970، 1983

شبيبة القبائل الجزائري (2): 1981، 1990

وفاق سطيف الجزائري (2): 1988، 2014

إنييمبا إنترناشونال النيجيري (2): 2003، 2004

مباريات دوري أبطال أفريقيا

تقام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري الأبطال الإفريقي في أيام 24-25-26 نوفمبر المقبل، وينتهي هذا الدور في الأول والثاني والثالث من مارس 2024.

قرعة دوري ابطال افريقيا

جاء تصنيف الأندية المتأهلة إلى مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا، إلى 4 مستويات، اعتمادًا على مشاركاتهم الأفريقية في آخر 5 مواسم، كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي -صن داونز الجنوب افريقي.

التصنيف الثاني : شباب بلوزداد الجزائري - سيمبا التنزاني - بيراميدز - بيترو اتليتكو الأنجولي

التصنيف الثالث : مازيمبي الكونغولي - اسيك ميموزا الايفواري - الهلال السوداني - يانج افريكانز التنزاني.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي - ميدياما الغاني - نواذيبو الموريتاني - جالاكسي البتسواني.