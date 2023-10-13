مصريون في كل المحافظات يتسابقون للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 أكتوبر 2023 04:28 مساءً - تسابق المصريون في جميع محافظات مصر اليوم الجمعة، للتبرع بالدم لصالح أشقائنا في فلسطين.

وفى السياق ذاته، دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

وأكدت مصر على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دعا في بيان، أمس الخميس، جميع المصريين للمشاركة في الحملة، مؤكدًا مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع.