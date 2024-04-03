محمد مهنا لـ"مملكة الدراويش": التصوف صنع تاريخ الإسلام وحضارته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 03:32 مساءً -

قدم الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الشكر للشركة المتحدة على برنامج "مملكة الدراويش"، مشيرا إلى أن التصوف هو الأساس الذى قامت عليه هذه الأمة، وهو الذى صنع تاريخ الإسلام وحضارته.

وأضافت "مهنا" خلال برنامج "مملكة الدراويش، مع الإعلامية قصواء الخلالي المذاع عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة، أن إقامة دولة الإسلام كانت درس كل الدروس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.