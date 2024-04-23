نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمنطقة كومبرة بكرداسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ١٠٠٠ مم بمنطقة كومبرة بمركز كرداسة، والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم.

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر، تم الدفع بعدد ١٠ شفاطات وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح ؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: "كومبرة، كرداسة، أواخر فيصل والهرم من الرماية حتى المريوطية".

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.