قناة الحياة تحتفل بعيد تحرير سيناء بإذاعة احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 08:26 مساءً - تنقل شبكة تليفزيون الحياة، احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض الوطن، بعد أن تم استردادها بتضحيات الشهداء الأبرار والجنود البواسل الذين رفعوا راية الوطن وحققوا السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.

من المقرر أن يُحيي الاحتفالية الفنان تامر حسني والفنانة أنغام، بفقرات غنائية تبثها القناة من قلب سيناء، وسط حضور كبير من قبائل وعائلات سيناء بمختلف فئاتهم.

يأتي ذلك استمرارا لنهج قناة الحياة في إرساء وتعزيز قوى مصر الناعمة في مختلف المحافظات، خاصة الحدودية مثل سيناء والتي سُطرت بطولات أبنائها بأحرف من نور في التاريخ، حيث تحرص القناة على نقل كبرى الاحتفالات في المناسبات الوطنية والدينية انطلاقا من دورها الحيوي الهام.