نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر التليجرام.. تداول أسئلة امتحان اللغة العربية للثاني الثانوي بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت أسئلة اختبار مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، بمحافظة الجيزة، عبر صفحات شاومينج بتطبيق التليجرام، فى أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، للصف الثاني الثانوي.

وقام الأدمن باستقبال صور الامتحانات من الطلاب داخل اللجان الامتحانية، مزعمًا بأنه امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب الأن داخل اللجان، وثم توعد للطلاب بإجراء حل الامتحان ونزول الإجابات.

وبدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي العام 2024، بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، وسط اجراءات امنية مشددة، حيث يؤدي الطلاب اختبار مادة اللغة العربية، لمدة ثلاث ساعات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات لعقد الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وجاءت التعليمات كالتالي:

1-تبدأ ٨ مايو وتنتهي ٢٣ مايو.

2-الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.

3-سيوضع الامتحان من خلال موجه أول المادة.

4- الامتحان في كل مادة: أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

5- طلاب المدارس الحكومية الذين استلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالأنترنت هتكون أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% على التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15 ورقي.

6-أداء الامتحان ورقيًا سواء اختيار من متعدد أو مقالي، للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت والمدراس التي ليس بها إنترنت.

7-في حالة حدوث مشكلة تقنية في أي مادة أثناء أداء الامتحان على التابلت يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

8-الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة.

9-لا انقطاع للكهرباء في أي مدرسة أثناء فترة الامتحانات.. من يوم ٨ مايو حتى ٢٠ يوليو

10- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

11- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

12- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

13- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

14- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي». الطلاب اختبار مادة اللغة العربية، لمدة ثلاث ساعات.