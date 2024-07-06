لماذا يشتكي طلاب الثانوية العامة دائما من الامتحانات؟ خبير تربوي يجيب

انتهى طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، من أداء الامتحان في مادتي الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.





وبعد انتهاء الامتحان، تباينت ردود أفعال الطلاب تجاه الأسئلة، فمنهم من أكد أن الامتحان في المتناول والأسئلة كانت سهلة، وآخرون أكدوا صعوبة الامتحان وتضمنه الكثير من الأسئلة الصعبة وغير المباشرة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إنه بعد كل امتحان نقع في حيرة ما بين طلاب فرحين بسهولة الامتحان وطلاب لديهم حزن من صعوبة نفس الامتحان فلماذا يحدث ذلك؟

وقدم الخبير التربوي مجموعة إجابات لهذا السؤال توضح كيف ينظر الطلاب للامتحان كالتالي:

- لا بد أن لا يخضع الجميع لرأي بعض الطلاب حول صعوبة الامتحان ما دام هناك مجموعة أخرى من الطلاب ادعت أنه سهلًا.

- من خبرة الأعوام السابقة وجدنا أن الكثير من الطلاب ممن اشتكوا من صعوبة الامتحانات حصلوا على درجات شبه نهائية في المواد التى اشتكوا منها، بل وأثبتت مؤشرات عينات التصحيح ارتفاع نسب النجاح في هذه المواد.

- لا يمكن أن يٌجمع 750 ألف طالب ولا حتى نصفهم ولا حتى ربع هذا العدد على سهولة أي امتحان حتى لو كان سهلًا.

- اختلاف معنى الصعوبة من طالب لآخر، فبالنسبة للبعض يكون الامتحان الصعب هو الذى لم يستطيعوا الإجابة على سؤال واحد فقط منه أو سؤالين لأنهم لن يحصلوا على الدرجة النهائية، وبالنسبة للبعض الآخر الامتحان الصعب هو الذى يتضمن أسئلة جاءت في دروس لم يذاكروها بشكل جيد رغم سهولة تلك الأسئلة.

- كثرة عدد الأسئلة في الامتحانات في ظل نظام الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية 46 سؤالًا يتيح الفرصة لأي طالب الشكوى من أي سؤال من هذه الأسئلة الكثيرة ولو من سؤال واحد فقط.

- بعض الطلاب لا يريدون إرجاع سبب إخفاقهم في الإجابة على أي سؤال إلى قصورهم في المذاكرة وبالتالي يلصقون السبب لصعوبة الأسئلة وبالتالي عدم تحملهم المسؤولية والهروب من تأنيب الضمير.

- التأهب السابق لدى بعض الطلاب للشكوى من الامتحانات في ضوء الصورة النمطية عن صعوبة بعض المواد وامتحاناتها حتى لو جاءت سهلة.

- استغلال البعض فرصة الشكوى للضغط على الوزارة لمراعاة تلك الصعوبات أثناء التصحيح حتى لو أن الشكوى بلا أساس من الصحة.