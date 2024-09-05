المستشار محمود فوزي: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا رعاية كاملة من الرئيس لحقوق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 04:34 مساءً - أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن كل إجراء يتم اتخاذه في ملف الحبس الاحتياطي وإخلاء سبيل بعض المحبوسين على ذمة قضايا يتفق مع مخرجات الحوار الوطني التي تتم برعاية كاملة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال محمود فوزي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "،: "نذكر بكل تقدير أن الأجواء الحالية حدثت برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني".

وأضاف محمود فوزي: "ملف حقوق الإنسان ورعاية حقوق الإنسان توجه وطني خالص يأتي في إطار تفعيل نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وتابع محمود فوزي: " ما يحدث يعلي من شأن الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية وإجراءات النيابة العامة بشأن عدد من المحبوسين احتياطيا والإفراج عنهم يتفق مع الأجواء العامة التي تدعو للانفتاح والحوار وتبادل الآراء".

وأكمل محمود فوزي: " لولا الرعاية الكاملة والدعم الكامل لمخرجات الحوار الوطني لما شهدنا إجراءات كثيرة يتم اتخاذها حاليا".

رعاية حقوق الإنسان

وتابع محمود فوزي: "التوصية الخاصة بتقليل مدد الحبس الاحتياطي هي محل اهتمام في لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ".

وأكمل محمود فوزي: "رعاية كاملة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لملفات حقوق الإنسان والتوجه نحو رعاية حقوق الإنسان هو تفعيل للنصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".