نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن وقف تشغيل قطارات المصيف “القاهرة / مرسى مطروح” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع انتهاء موسم الصيف، تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات القاهرة/ مرسى مطروح والعكس ابتداء من يوم 15 / 9 / 2024 على النحو الآتي:

- اعتبارًا من يوم 15 / 9 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 773/772 (نوم) القاهرة / مرسى مطروح.

- اعتبارًا من يوم 16 / 9 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 775/774 (نوم) مرسى مطروح / القاهرة.

- اعتبارًا من يوم 20 / 9 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 773/772 (مكيف) القاهرة / مرسى مطروح.

- اعتبارًا من يوم 21 / 9 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 775/774 (مكيف) مرسى مطروح / القاهرة.

- اعتبارًا من يوم 1 / 10 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 1933/ 1934 (ثالثة مكيفة) القاهرة / مرسى مطروح.

- اعتبارًا من يوم 2 / 10 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 1935/ 1936 (ثالثة مكيفة) مرسى مطروح / القاهرة.