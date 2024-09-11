حزب المؤتمر: إعلان الحكومة الانطلاقة الأولى للتسهيلات الضريبية خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 03:32 مساءً -

أشاد الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وتؤكد التزام الدولة بدعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال جودة، في تصريحات صحفية له، إن هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار وتقديم الحوافز التي من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة.

وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تعكس حرص الدولة المصرية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من المرونة في تطبيق القوانين الضريبية.

وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذه الحوافز تشمل تخفيض الأعباء الضريبية، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتسهيل إجراءات التسجيل والإفصاح، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة.

وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على تبني سياسات اقتصادية جريئة تدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتساعد في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق النمو الشامل.

وأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن التسهيلات الضريبية تأتي في سياق جهود متواصلة لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة في تحصيل الضرائب وحقوق المستثمرين في بيئة عمل ملائمة ومشجعة.

وشدد أمين مساعد حزب المؤتمر، على أهمية دعم الدولة لقطاع الأعمال والاستثمار باعتباره محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تعزز من قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

ودعا الربان وليد جودة، جميع المستثمرين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، والاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توسيع مشاريعهم وزيادة استثماراتهم