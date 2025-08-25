محافظة الإسكندرية: غدا إغلاق جميع الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 أغسطس 2025 11:28 مساءً -

أصدرت محافظة الإسكندرية بيان اليوم، بشأن اضطراب حالة البحر غدًا الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025 ، تحذر فية من اضطراب حالة البحر ، وذلك في ضوء التحذير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين توخي الحيطة والحذر، حيث تشير توقعات الطقس إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم)،

وبناء عليه تقرر إغلاق الشواطئ باكر الثلاثاء الموافق 2025/8/26 لحين تحسن الأحوال الجومائية وحرصا منا على سلامة المواطنين.

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قد أعلنت اايوم اضطراب حركة الأمواج وارتفاعها، و رفع الراية الحمراء بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي بالكامل لليوم الثالث على التوالى بعد حادث غرق " أبوتلات"، واكدت أنه ممنوع نزول البحر نهائيا ولكن يسمح باستقبال الرواد علي رمال الشواطئ بالقطاع الغربي .

أما شواطئ القطاع الشرقي فرفعت رايه صفراء والتى تعني الإلتزام بالسباحة فى المناطق الأمنة المحددة من قبل رجال الإنقاذ وعدم نزول البدالات إلى مياه البحر، بينما رفعت الشواطئ التى اكتمل بها حاجز الأمواج راية خضراء .