إغلاق شواطئ القطاع الغربى بالإسكندرية بسبب اضطراب حالة البحر غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 10:34 مساءً - أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا بشأن اضطراب حالة البحر غدًا الخميس، وبناءً عليه تقرر إغلاق شواطئ القطاع الغربي فقط غدًا لحين تحسن الأحوال الجومائية، وحرصًا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة المواطنين توخي الحيطة والحذر، حيث تشير توقعات الطقس إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم).

يذكر أن "ملتم أغسطس" هو رياح شديدة جدا تضرب غرب الإسكندرية (مطروح، العلمين، الإسكندرية)، وتهب رياح غربية أو شمالية غربية تؤدى الى ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، خاصة فى الشواطى الغربية بالإسكندرية.