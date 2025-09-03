منطقة القنطرة غرب الصناعية تنجح فى جذب 38 مشروع باستثمارات 1.0083 مليار دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 09:33 مساءً - نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى أحد أهم المراكز الصناعية إقليميًا، بعد أن جذبت استثمارات بلغت 1.0083 مليار دولار من خلال 38 مشروعًا متنوعًا.

ووفق رصد نشره مجلس الوزراء، فقد شملت المشروعات التى نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى جذبها إلى منطقة القنطرة غرب الصناعي، استثمارات من 6 دول هي: الصين، تركيا، تايلاند، مصر، اليونان وألمانيا، إضافة إلى مشروع لتحالف مصري–تركي.

وبفضل هذا التنوع أصبحت القنطرة غرب بوابة إقليمية لصناعات النسيج والملابس الجاهزة نحو الأسواق العالمية.







