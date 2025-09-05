تعادل سلبى بين منتخب مصر وإثيوبيا بعد مرور 25 دقيقة بتصفيات كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 10:32 مساءً - مرت 25 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر واثيوبيا المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ويسيطر التعادل السلبى على اللقاء.

شهدت المباراة بداية سريعة وحماسية من جانب منتخب مصر، وأهدر عمر مرموش هدفا محققا فى الدقيقة 5 من انفراد تام بحارس مرمى اثيوبيا، وهدد تريزيجيه مرمى اثيوبيا مجددا فى الدقيقة 8 مستغلا عرضية متقنة لكن الحارس يتصدى للكرة.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من : محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش، أسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد الاحتياطي: مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد ربيعة، حسام عبد المجيد، عمرو الجزار، أحمد عيد، نبيل عماد دونجا، مهند لاشين، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، واستبعد حسام حسن الثنائى عبد العزيز البلعوطى ومروان عطية.

يدير المباراة الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل ، ويعاونه كل من : مساعدا أول : سانتوس چيرسون ( أنجولا)، مساعدا ثانياً: زاكيلا سويلي (جنوب إفريقيا)، حكما رابعا: إيوجيني مدلولي (جنوب إفريقيا).

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ14 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ9 نقاط، ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ومنتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.