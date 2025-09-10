القاهرة الإخبارية: عائلات فلسطينية بدأت النزوح من كثافة قصف الاحتلال لمدينة غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:22 مساءً - قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح، إنّ عددًا من العائلات الفلسطينية نزحت من مدينة غزة باتجاه المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع، لكن هذه الأعداد لا تزال ضئيلة نسبيًا مقارنة بالكثافة السكانية العالية داخل مدينة غزة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عددًا كبيرًا من السكان لا يزالون يصرون على البقاء في أحيائهم داخل المدينة رغم خطورة الأوضاع، لافتًا، إلى أنّ المناطق الوسطى والجنوبية، بما في ذلك دير البلح وخان يونس، تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد نتيجة تراكم أعداد النازحين.

وتابع، أنّ هذه المناطق لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من السكان بسبب محدودية المساحات، وانعدام البنية التحتية الكافية لاستقبال المزيد من الوافدين.

ولفت إلى أن المناطق التي سبق أن تحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي كمواقع آمنة، ليست كذلك في الواقع، نظرًا لقربها من تمركز قوات الاحتلال.

وذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض سيطرة فعلية على ما نسبته 84% من مساحة قطاع غزة، وهو ما يجعل المساحات المتبقية التي تتجمع فيها العائلات النازحة غير قادرة على احتضان الأعداد المتزايدة.

وأشار إلى أن منطقة المواصي، التي تصفها إسرائيل بأنها منطقة إنسانية، لم تعد قادرة على استيعاب النازحين الجدد، سواء من حيث المساحة أو التجهيزات، وحتى الخيام التي يُفترض أن تُقام لاستقبالهم.