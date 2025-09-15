ضمن منافسات الجولة التاسعة.. زيزو مهدد بالغياب عن الأهلى حتى مباراة القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 08:32 مساءً - أصبح موقف أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي غامضا من اللحاق بفريقه حتى مباراة القمة يوم 29 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة، والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إنبي.

ويخضع أحمد سيد زيزو نجم النادى الاهلى لفحص طبى اليوم، الاثنين؛ للوقوف على حجم الإصابة التى تعرض لها فى مباراة إنبى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى بطولة الدوري المصري.

تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو

أعلن النادي الأهلي أمس تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو، التي تعرض لها خلال مباراة إنبي، ونقل الموقع الرسمي للأهلي تصريحات أحمد جاب الله، طبيب الفريق، والتي قال فيها عن إصابة زيزو، "اشتكى من آلام أعلى الفخذ والضامة، ما دفع الجهاز الطبي لاستبداله".

وأضاف طبيب الأهلي، "زيزو سيخضع لفحص طبي اليوم للاطمئنان على حالته".

وكان "اليوم السابع" قد كشف قبل مباراة إنبى أمس أن زيزو اشتكى من آلام عضلية أثناء عمليات الإحماء، لكنه شارك فى المباراة.

زيزو لعب 4 مباريات مع الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، ساهم خلالها بصناعة هدفين، كما سجل هدفين أيضًا.

الأهلي تعثر من جديد بعد التعادل مع إنبي، حيث فقد 7 نقاط في أخر 3 مباريات بعد التعادل مع المحلة سلبيا والخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0 والتعادل مع إنبي 1-1 أمس.