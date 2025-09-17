نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توحيد مناهج اللغة الإنجليزية بجميع المراحل الدراسية للعام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال إدارة تنمية اللغة الإنجليزية، تعليمات رسمية إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لتطبيق مناهج موحدة للغة الإنجليزية بمختلف المراحل الدراسية، بهدف الارتقاء بالمستوى الأكاديمي وتطوير مهارات الطلاب.

وتضمنت التعليمات، التي حملت توقيع الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، تحديد المناهج المقررة على النحو التالي:

رياض الأطفال (KG1 وKG2): تطبيق منهج Connect Plus

الصفوف من الأول الابتدائي حتى السادس الابتدائي: تطبيق منهج Connect Plus

الصفوف من الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي: تطبيق منهج Hello Plus Beyond Words

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، تُمنح كل مديرية تعليمية حرية اختيار المنهج الأنسب من بين المناهج المعتمدة رسميًا في مستوى “الرفع” بما يتوافق مع طبيعة كل مديرية وإمكاناتها.

وشددت التعليمات على ضرورة التزام المدارس الرسمية والمتميزة للغات والمدارس الرسمية العربية بتطبيق المناهج المحددة، مع سرعة إخطار مديريات التربية والتعليم بالمراحل الدراسية المختلفة لضمان التنفيذ الكامل.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا التوحيد هو ضمان مستوى تعليمي متوازن يحقق أفضل نتائج للطلاب في مهارات اللغة الإنجليزية، مع الالتزام الكامل بالتطبيق بدءًا من العام الدراسي الجديد.