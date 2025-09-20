أمين "الأعلى للآثار" يكشف لـ"كلمة أخيرة" تفاصيل سرقة أسورة من المتحف المصري بالتحرير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 10:28 مساءً -

قال الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن للمتحف المصري بالتحرير إجراءات مشددة ومعقدة فيما يخص التعامل مع القطع الأثرية، حتى في حال نقلها من مكان إلى آخر، حيث يتم تحرير محاضر رسمية بالأختام والرصاص.

وأوضح إسماعيل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة اخيرة"، مع الإعلامي احمد سالم، على قناة on، أن قطعة الأسورة الذهبية التي سُرقت كانت ضمن مجموعة يتم تجهيزها للسفر إلى معرض يُفتتح يوم 24 أكتوبر المقبل في روما، لافتًا إلى أنها خضعت لإجراءات الترميم وإعداد تقرير بحالتها داخل معمل الترميم بالمتحف.

وأشار إلى أن الموظفة التي سرقت القطعة كانت تعمل مرممة ولها صلاحية دخول المعمل، مؤكدًا أن جميع غرف العرض بالمتحف مزودة بكاميرات مراقبة، وكذلك معمل الترميم الذي جرى منه إخراج القطعة بطريقة غير مشروعة.

وكشف الأمين العام للآثار أن اكتشاف الواقعة جاء بعد ملاحظة فقدان القطعة من قِبل أحد المرممين، ليتم مراجعة الكاميرات التي أثبتت خروجها بطريقة المراسلة وسط زملائها، مؤكدًا أن كاميرات المتحف يتم تطويرها بشكل مستمر لضمان أعلى درجات التأمين.