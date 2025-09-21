وزير الخارجية يلتقى بالمُفوض السامى للأمم المتحدة لشئُون اللاجئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 سبتمبر 2025 11:24 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج اليوم، مع فليبو جراندى المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

أعرب وزير الخارجية عن التقدير للتعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدعم جهود الحكومة المصرية لتوفير الحماية والرعاية للاجئين وطالبى اللجوء المُقيمين فى مصر، مشيرًا إلى تزايد حجم الأعباء المُترتبة عن استضافة اللاجئين وملتمسى اللجوء وإدماجهم فى المُجتمع المصرى، وأكد التطلع إلى قيام المفوضية بتكثيف مساعيها مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين لحثهم على سد الفجوات التمويلية القائمة وحشد الدعم لمساعدة مصر على تحمل مختلف الأعباء إعمالًا لمبدأ تقاسم المسئوليات وأخذًا فى الاعتبار حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

تطرق اللقاء إلى الأزمة فى غزة حيث شدد د. عبد العاطى على أهمية وقف الانتهاكات التى يتعرض لها المدنيون بسبب العدوان الاسرائيلى، مؤكدًا رفض مصر لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية واى سيناريوهات تهدف لتدمير الأراضى الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطينى خارج أرضه. وأكد على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون إدخال المساعدات الاغاثية العاجلة، واحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

كما تم تناول المستجدات فى السودان، حيث عرض وزير الخارجية جهود مصر لتقديم كافة صور الدعم للأشقاء السودانيين، فضلًا عن مواصلة العمل على صعيد انهاء الأزمة على نحو يصون أمن وسيادة ووحدة أراضى السوادن الشقيق ويحفظ مؤسساته والوطنية ومقدرات شعبه.

من جانبه، عبر المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين عن تقديره البالغ لجهود مصر ودورها النشط فى التعامل مع الأزمات الاقليمية كونها ركيزة أساسية ولا غنى عنها لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا الحرص على مواصلة التعاون البناء مع مصر لدعم جهودها على مختلف الأصعدة.