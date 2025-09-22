الرئيس السيسى: أرحب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين بنيويورك كفرصة تاريخية يجب اغتنامها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 11:29 مساءً - أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ترحيبه بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك كفرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة.

وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتجسيدها على أرض الواقع ليس حلما؛ بل تشبث بحق طال كفاح الشعب الفلسطيني من أجله وساندته جميع شعوب العالم المُحبة للسلام، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن والتعاون بشكل دائم بين جميع شعوب المنطقة".