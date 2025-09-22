مباشر حفل الكرة الذهبية.. جيوكيريس أفضل مهاجم فى العالم 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 11:29 مساءً - توج السويدى فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال الإنجليزى وسبورتنج لشبونة السابق، بجائزة مولر لأفضل مهاجم في العالم خلال حفل جوائز البالون دور 2025 والمقام حاليا في باريس، من مجلة فرانس فوتبول.

بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2025

وجاء اختيار جيوكيريس كأفضل مهاجم فى العالم بعدما سجل 39 هدفا في الدوري البرتغالي خلال موسم 2024-2025 وتختلف تلك الجائزة عن الحذاء الذهبى بسبب احتساب عدد الأهداف بنفس الرقم، عكس جائزة الحذاء الذهبى التى تحتسب بالنقاط والتى فاز بها كيليان مبابى بتسجيله 31 هدفًا فى الدورى الإسبانى مع ريال مدريد احتسب فيها الهدف بنقطتين عكس جيوكيريس الذى احتسب الهدف فى الدورى البرتغال بـ1.5 نقطة.

جوائز الكرة الذهبية

وفي باقي الجوائز التى تم منحها اليوم فى حفل الكرة الذهبية، فاز الإيطالى جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي الحالي وباريس سان جيرمان السابق بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس في العالم وتوج الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا بجائزة يوهان كرويف التي تمنح لأفضل مدرب في العالم، ولامين يامال بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.

وقدم عثمان ديمبيلي موسما تاريخيا مع باريس سان جيرمان، بعدما ساهم في تتويجه بـ5 بطولات هي الدورى الفرنسى، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسى، دورى أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبى.