قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى القمة.. استبعاد زيزو وعودة بن رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 12:32 صباحاً - استقر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي على قائمة فريقه التي دخلت معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري غدا الإثنين على استاد القاهرة.



وجاءت قائمة الأهلي لمباراة القمة 131 كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا

الدفاع: محمد هاني وعمر كمال وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام

الوسط: أحمد رضا ومروان عطية وديانج ومحمد علي بن رمضان وتريزيجيه

الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي ومحمد شريف وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر.

فيما شهدت قائمة مباراة القمة غياب كل من: أحمد سيد زيزو، ومحمد مجدي أفشة، والسلوفيني نيتس جراديشار، والمغربي أشرف داري وكريم فواد ومحمد شكري بسبب الإصابة.

وغاب السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الأهلي عن المشاركة في مران فريقه مساء اليوم الأحد استعداد لمباراة القمة أمام الزمالك غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتأكد غياب جراديشار عن مباراة القمة، بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة حرس الحدود الماضية، وغاب عن المشاركة في المران الأخير قبل ديربي القاهرة، ليتأكد غيابه عن القمة.

ويعاني جراديشار من آلام فى العضلة الخلفية جعلته غير قادر على المشاركة فى التدريبات الجماعية الأخيرة، الأمر الذي يُهدد مشاركته في لقاء الزمالك المُقرر له الثامنة مساء غدٍ الإثنين بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ووفقاً للتقارير الواردة من الأهلي، فإن جراديشار سيخضع لفحص طبي قبل مران الفريق مساء اليوم، الأحد، لحسم موقفه النهائي من مباراة القمة، وإن كانت الدلائل تُشير إلى صعوبة مشاركة اللاعب في اللقاء المرتقب.