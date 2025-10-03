موعد مباراة منتخب الشباب أمام تشيلي فى كأس العالم تحت 20 سنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 01:16 مساءً - يلتقي منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بنظيره تشيلي فجر غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلى.

ويواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2005، منتخب تشيلي في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم للشباب، وتقام المباراة في الثانية فجر السبت بتوقيت مصر.

ويتذيل منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، المجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا فى تشيلى، حيث يحل منتخب اليابان فى المركز الأول وتشيلى فى المركز الثانى، ونيوزيلندا ثالثا، ومنتخب مصر رابعا.

وبعد الخسارة أمام منتخب اليابان بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، والهزيمة بهدفين مقابل هدف من نيوزيلندا في الجولة الثانية، يحتاج شباب الفراعنة إلى الفوز على المنتخب التشيلي مستضيف البطولة في اللقاء الذي يجمعهما فجر السبت بفارق أكثر من هدف، لإنعاش آماله فى التأهل، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أصحاب أفضل 4 ثوالث من المجموعات الست المشاركة في البطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر 19 لاعباً ينتمون إلى 8 أندية محلية بالإضافة إلى 4 لاعبين ينشطون في أندية في ألمانيا وإنجلترا وسويسرا، وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري)، والدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الله بوستنجي (زد) - معتز محمد (حرس الحدود) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - مهاب سامي (إنبي)، والوسط: أحمد خالد كباكا (زد) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (غزل المحلة) - سيف سفاجا (إنبي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني)، والهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) عمر سيد معوض (الأهلي) حامد عبد الله (إنبي) - عمرو "بيبو" (أراو السويسري) - ياسين عاطف (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد شرف (المصري) - محمد هيثم (الأهلي)، وتم قيد هؤلاء اللاعبين في قائمة البطولة التي تضم 21 لاعبا بينما ضمت قائمة الاحتياط الثنائى أحمد شرف وياسين عاطف.