وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الهولندي: مصر ترحب بالمساعى الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 10:28 مساءً -

تلقي د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من السيد "دافيد فان فييل" وزير خارجية هولندا لبحث العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن تطورات القضية الفلسطينية.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعه لاستقبال نظيره الهولندي في القاهرة قريباً لمواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتجارية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد الوزير الهولندي الحرص على تطوير العلاقات في مختلف المجالات فى ظل الروابط القوية التى تجمع البلدين، وجدد التزام هولندا بتحمل مسئوليها بموجب الاتفاقيات الدولية لتأمين البعثات الدبلوماسية المتواجدة على أرضها، مؤكداً رفضهم لأية تجاوزات تتم أمام السفارات الأجنبية في هولندا ومن ضمنها السفارة المصرية في لاهاي.

تناول الوزيران خلال الاتصال التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الحثيثة التي تهدف إلى وقف الحرب الاسرائيلية الغاشمة في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى ترحيب مصر بالمساعى الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة وآخرها مساعى الرئيس الأمريكي، منوهاً إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى في القطاع الناجم عن الممارسات الإسرائيلية التي تتنافى مع القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، ومشدداً على ضرورة ايجاد أفق سياسى من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.