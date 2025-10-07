سمير عمر: تفاؤل حذر في مفاوضات شرم الشيخ وسط تحذيرات من عراقيل إسرائيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:25 مساءً - قال الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن ما يمكن قوله حتى هذه اللحظة هو أن أجواءً إيجابية تسيطر على المفاوضات الجارية في شرم الشيخ، وأن هناك رغبة واضحة وتصميماً صريحاً من الوسطاء على دفع هذه المفاوضات نحو اتفاق.

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج ستوديو إكسترا، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، أن هناك إصرارًا ملحوظًا من الوسيطين المصري والقطري، اللذين بادرا بإطلاق هذه العملية، وكذلك من الجانب التركي، الذي دخل على خط الوساطة مؤخرًا.

وأشار إلى أن رئيس جهاز المخابرات التركي سيصل غدًا إلى شرم الشيخ للانضمام إلى هذه المباحثات، إلى جانب كل من وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد سمير عمر أن جميع هؤلاء يسعون إلى دفع الاتفاق قُدمًا، رغم وجود مخاوف مشروعة، عبّر عنها خليل الحية، من أن يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وضع العراقيل أو الالتفاف على الاتفاق ومحاولة تعطيل تنفيذه.

وختم قائلاً إن هناك تفاؤلاً حذرًا بأن تُسفر هذه اللقاءات عن اتفاق ينهي الحرب المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي استمرت لعامين متواصلين.

ستوديو اكسترا اكسترا نيوز اخبار مصر اخبار التليفزيون برامج اكسترا نيوز المتحدة تصنع الوعى