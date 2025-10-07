شبانة في تجربة تجمع بين المواجهة وكشف الحقائق.. Number 1 برنامج رياضي جديد على CBC بدءًا من الأحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:25 مساءً -

تبدأ قناة CBC اعتبارًا من الأحد 12 أكتوبر، عرض البرنامج الرياضي الجديد “Number 1”، تقديم الإعلامي البارز محمد شبانة، في تجربة تليفزيونية تجمع بين الجدية والمواجهة والعمق، وتُقدم صياغة مُختلفة وأكثر عمقًا وتنوّعا لنوعية البرامج الرياضية.

يُعرض البرنامج يوميًا من الأحد إلى الأربعاء في العاشرة والنصف مساء، ويستعرض المشهد الرياضي محليا وخارجيا، مُركّزًا على عالم كرة القدم من كل زواياها المُهمة، عبر الجمع بين المواكبة الإخبارية وعرض الكواليس والأخبار الحصرية، بجانب التحليل الفني المُعمّق، والمواجهات المباشرة مع الخبراء والمحللين والمعنيين بصناعة الرياضية.

ويُراهن برنامج ‏"Number 1" على أن يكون منصة مواجهة حقيقية، تهدف إلى تفكيك الخطاب السائد، وكشف ما وراء الكواليس، من خلال نقاشات جادة ولقاءات حصرية مع نخبة من أهم اللاعبين والمحللين والمسؤولين والحُكّام.

ويُعدّ مقدم البرنامج الإعلامي محمد شبانة أحد أعمدة الإعلام الرياضي في مصر، بخبرة تتجاوز 30 عاما بين الصحافة المقروءة والمرئية، تميز خلالها بالجرأة والموضوعية، إلى جانب رؤيته التحليلية وعمق علاقاته مع الوسط الرياضي، وفي كواليس عالم الكرة المصرية والعربية.