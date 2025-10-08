رسميا.. الأهلي يعلن تعيين الدنماركى ياس سوروب مديرا فنيا: «مرعب الدوري في بلاده»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 02:24 مساءً - وأنهى أسامة هلال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إجراءات التعاقد مع ياس سوروب على أن يصل القاهرة خلال الساعات القادمة لبدء المهمة مع الفريق الأحمر بشكل رسمي.

ياس سوروب

وتولى ياس ثوروب قيادة منتخب الدنمارك تحت 21 عاما، وقاده إلى نصف نهائي يورو 2015، قبل أن ينتقل إلى تجربة بارزة مع ميتيلاند؛ إذ توج بالدوري موسم 2017-2018 وترك بصمة أوروبية كبيرة بعد الفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

لاحقا، درّب جينت البلجيكي وبلغ معه نهائي الكأس، ثم قاد جينك، قبل أن يعود إلى الدنمارك عبر بوابة كوبنهاجن الذي حصد معه لقب الدوري موسم 2021-2022، وشارك معه في دوري أبطال أوروبا.



اجتماع الحسم لاختيار مدرب الأهلي الجديد

وطالع رئيس النادي الأهلي في اجتماعه أمس مع لجنة التخطيط، برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف وبحضور محمد يوسف المدير الرياضي، ما انتهت إليه اللجنة بشأن ملف المدير الفني الأجنبي الذي يتولى مسئولية فريق الكرة خلال المرحلة القادمة.

واستمع رئيس النادي إلى كافة التفاصيل الخاصة بالمدربين اللذين وقع عليهما الاختيار للترشح لتولي المهمة.

كما ناقش تقييم اللجنة لهما من كافة الجوانب وكذلك رؤية المدير الرياضي، بجانب وجهة نظر وليد صلاح الدين مدير الكرة، وبما يتفق مع المواصفات المطلوبة في المدير الفني الجديد.

ويعكف رئيس الأهلي حاليًّا على التحقق من بعض الأمور تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة.