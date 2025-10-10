مدرب الأهلى الجديد يصل اليوم لقيادة الفريق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - ظهر الدنماركي ياس سوروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي داخل النادي حاملا ورد اثناء استقباله من اعضاء النادي قبل المؤتمر لاصحفي الذي سيعقد بعد قليل لتقديم المدرب الجديد.

وعقد ياس سوروب المدير الفني الجديد للاهلي جلسة مع مسئولي الأهلي قبل بدء المؤتمر .

وأعلن الأهلى تعاقده رسميا مع الدنماركي ياس سوروب، لتولي ‏المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لمدة عامين ونصف العام

وكان الأهلي يبحث عن التعاقد مع مدير فني جديد، وذلك عقب إقالة خوسيه ريبيرو من منصبه كمدير فني للفريق خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بسبب سوء النتائج.

سوروب درب العديد من الأندية الأوروبية، ومن بين أبرزها ميتلاند وكوبنهاجن في الدنمارك، حيث حقق مع كلا الناديين نجاحات جيدة.

وكانت آخر محطات سوروب التدريبية نادي أوجسبورج، والذي حققه معه المدرب الدنماركي أكبر نسبة من عدد الانتصارات المتتالية في تاريخ النادي الألماني.