إمام عاشور يوجه رسالة لـ "عماد النحاس" بعد تعيين سوروب مدربا للأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - وجه إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، رسالة تقدير إلى عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للنادى، بعد إعلان تعيين المدرب السويسري ياس سوروب مديرًا فنيًا جديدًا للأهلي.

ونشر إمام عاشور عبر خاصية “الاستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام رسالة قصيرة قال فيها: "شكرا يا محترم يا أصيل".

وجاءت رسالة لاعب الأهلي تعبيرًا عن امتنانه لعماد النحاس على الفترة التي قضاها في الجهاز الفني المؤقت الذي تولى قيادة الفريق في المرحلة الماضية خلفا للراحل خوسية ريبيرو، قبل التعاقد مع المدرب الجديد ياس سوروب.

يقود الدنماركى ياس سوروب المدير الفنى الجديد للنادى الاهلى أول مرانه لفريقه فى تمام السادسة مساء اليوم الجمعة حيث أخطر وليد صلاح الدين مدير الكرة بالمارد الاحمر لاعبيه بالتجمع فى تمام الخامسة مساء فى ستاد مختار التتش لبداية أول مران.

وأعلنت إدارة النادي الأهلي مؤخراً عن تعيين ياس سوروب كمدير فني للفريق لمدة موسمين ونصف براتب سنوي 3 ملايين دولار أمريكي.