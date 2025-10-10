وزير الصحة يوجه بتكثيف المرور الميداني لـ12 محافظة لإتمام 28 مشروعا صحيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 07:28 مساءً - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلاً عن خطة المرور الميداني التي أشرف عليها الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، لمتابعة تقدم العمل في 28 مشروعًا صحيًا عبر 12 محافظة.

يأتي هذا المرور تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة سير العمل في مختلف قطاعات الوزارة وهيئاتها على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المرضى، وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة تلبي تطلعاتهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرور نفذته الإدارة العامة للتنسيق ومتابعة المشروعات، التابعة للإدارة المركزية للشؤون الهندسية والتجهيزات، خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن تفاصيل المشروعات التي شملها المرور جاءت كالتالي:

• محافظة القاهرة: متابعة تطوير مستشفى القاهرة الجديدة، مستشفى البنك الأهلي، الأعمال الإنشائية بمستشفى معهد ناصر، مستشفى عين شمس العام، مستشفى هرمل، ومشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر.

• محافظة الجيزة: متابعة الأعمال الإنشائية بمستشفى شبرامنت المركزي، مستشفى صدر الجيزة، مستشفى 6 أكتوبر المركزي، مستشفى الشيخ زايد، مستشفى أم المصريين، وأعمال الصيانة بمستشفى شبرامنت وبولاق الدكرور، إلى جانب مشروع تطوير الرصد البيئي.

• محافظة المنيا: متابعة أعمال الصيانة بمستشفى ملوي التخصصي ومستشفى ديرمواس التخصصي.

• محافظة السويس: المرور على مستشفى طوارئ العين السخنة.

• محافظة الإسكندرية: متابعة مستشفى حميات الإسكندرية.

• محافظة الغربية: متابعة الأعمال الإنشائية بمستشفى السنطة (نسبة تنفيذ 93%، متوقع الانتهاء أواخر 2025).

• محافظة سوهاج: متابعة الأعمال الإنشائية بمستشفى جرجا العام.

• محافظة القليوبية: المرور على مشروع تطوير مستشفى حميات بنها ومستشفى طوخ المركزي (نسبة تنفيذ 97%).

• محافظة دمياط: المرور على مستشفى البر التخصصي.

• محافظة المنوفية: متابعة إنشاء مركز طب أسرة عمروس بمركز الشهداء، ووحدات طب أسرة الأنجب ومنيل دويب (نسبة تنفيذ 100%)، ووحدة طب أسرة أبو رقبة (نسبة تنفيذ 100%)، وطب أسرة محلة سبك بمركز أشمون، إلى جانب مشروع تطوير بنك دم بشبين الكوم.

• محافظة الشرقية: متابعة إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي، مبنى مستشفى طب وجراحة العيون، الأعمال الإنشائية بمستشفى الحسينية المركزي، ومستشفى منيا القمح العام.

• محافظة البحر الأحمر: متابعة الأعمال الإنشائية بمستشفى الغردقة العام (نسبة تنفيذ 98%).

وأكد الدكتور شريف مصطفى، التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان استدامة واستكمال المشروعات الطبية في جميع المحافظات، مع التوجيه بتسريع وتيرة العمل للانتهاء منها في أقرب وقت.

وأضاف أن إجمالي المرور الميداني خلال سبتمبر 2025 شمل 117 مشروعًا صحيًا في 18 محافظة، تضمنت متابعة تجهيزات 17 منشأة، وأعمال صيانة لـ16 مشروعًا، والأعمال الإنشائية لـ81 مشروعًا، إلى جانب استلام 3 قطع أراضي.































