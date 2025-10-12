نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منظومة الجوازات والتأشيرات الإلكترونية لتعزيز كفاءة المنافذ ورفع تنافسية مصر عالميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعمال تنفيذ مشروع تطوير المنظومة المتكاملة لمعلومات مصلحة الجوازات المركزية، والإدارة والتحكم في المنافذ، وإصدار التأشيرة الإلكترونية.

جاء ذلك بحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والسياحة والآثار، والطيران المدني، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات للمواطنين والزائرين.

التحول إلى التأشيرة الرقمية باستخدام رمز الاستجابة السريع

استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهداف المشروع التي ترتكز على التحول الكامل من النماذج الورقية إلى التأشيرة الرقمية المعتمدة على رمز الاستجابة السريع (QR Code)، بما يسهم في:

تخفيف الزحام بالمطارات والمنافذ.

تعزيز الأمن وتحسين بيئة العمل.

جمع وتحليل البيانات لحظيًا لدعم متخذي القرار.

رفع جودة الخدمات السياحية وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

نطاق المشروع يشمل جميع المنافذ والسفارات

من جانبه، أوضح المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية والتحول الرقمي، أن نطاق المشروع يشمل 42 منفذًا جوّيًا وبريًا وبحريًا، و40 مكتب إقامة، و165 قنصلية وسفارة مصرية حول العالم.

كما تم عرض الموقف التنفيذي للمشروع ومقترح المرحلة الأولى والمراحل اللاحقة لضمان التكامل بين الجهات المختلفة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية.

تعزيز كفاءة الأداء وتكامل قواعد البيانات

يهدف المشروع إلى بناء منظومة إلكترونية موحدة تُسهم في تسريع الخدمات، وضمان دقة البيانات، وتكاملها بين وزارات الداخلية، والاتصالات، والخارجية، والسياحة، والطيران المدني، بما يحقق نقلة نوعية في إدارة حركة الدخول والخروج عبر المنافذ المصرية.