منتخب مصر يتقدم على غينيا بيساو بهدف بعد مرور 15 دقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 11:05 مساءً - مرت 15 دقيقة من زمن لقاء منتخب مصر أمام غينيا بيساو، والذي يجمع المنتخبين، اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط اجواء احتفالية بالتأهل للمونديال.

وتشير النتيجة إلى تقدم الفراعنة بهدف جاء في الدقيقة العاشرة، بدأ من ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها زيزو بتمريرة إلى خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى كوكا الذي أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية رائعة محمد حمدي سكنت يمين المرمى.

وضم تشكيل منتخب مصر: "حراسة المرمى محمد صبحي، والدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد حمدي، وفي الوسط مهند لاشين، أحمد نبيل كوكا، ومحمود حسن تريزيجيه ، وثلاثي الهجوم أحمد سيد زيزو، ابراهيم عادل، ومصطفي محمد".

وضمت قائمة بدلاء مصر كلا من: "مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - خالد صبحي - أحمد عيد - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

وقرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، استبعاد الشناوي من القائمة، وعدم مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول في مواجهة لمنحه الراحة، كما استبعد الثنائي مروان عطية (الأهلي)، وحمدي فتحي (الوكرة القطري) بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثاني.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 23 نقطة من 9 مواجهات، قبل مباراة غينيا بيساو الليلة في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات التي يخوضها الفراعنة كتحصيل حاصل.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخامس من ديسمبر المقبل موعداً لإقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا، مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفي محمد، أسامة فيصل".

بينما غاب عن هذا المعسكر للإصابة وعدم الجاهزية عن مباراة المنتخب وغينيا كل من عمر مرموش نجم مانشيستر سيتي ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا.