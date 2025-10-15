نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يوجه التحية للرئيس السيسي: موقفه الثابت من القضية الفلسطينية محل فخر وتقدير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن ما تحقق في قمة شرم الشيخ للسلام يمثل انتصارًا للدبلوماسية المصرية وقيادتها الحكيمة.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم: "أتقدم بالتحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الثابت من القضية الفلسطينية، وعلى قيادة قمة شرم الشيخ التي أنهت الحرب على غزة".

وأوضح رئيس الوزراء أن قمة شرم الشيخ للسلام نجحت في وقف الحرب بشكل شامل، وإنهاء عملية تبادل الرهائن والأسرى، وبدء الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، إضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.

وأضاف: "وسط مشاهد الحرب المؤلمة، وقفت مصر بقيادتها وشعبها وقواتها المسلحة تؤدي واجبها بمنتهى القوة والشرف والنزاهة في هذه القضية، ولم ولن نفرط في أي حق من حقوق وطننا الحبيب مصر".