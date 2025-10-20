أخبار مصرية

طبيب الأهلى: إصابة محمد شريف بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الضامة

0 نشر
0 تبليغ

طبيب الأهلى: إصابة محمد شريف بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الضامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 07:28 مساءً - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، إن الأشعة التي خضع لها محمد شريف، مهاجم الفريق، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

 

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية فور تحسن حالته الطبية.

 

وكان محمد شريف شعر بآلام عضلية خلال مشاركته مع الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا، واضطر الجهاز الفني إلى استبداله للحفاظًا عليه ومنعًا لتفاقم الإصابة.

 

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا