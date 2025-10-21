أمين البحوث الإسلاميَّة يشهد حفل توزيع جوائز مسابقة الإعجاز العِلمي في القرآن والسُّنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 10:33 مساءً -

شَهِد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ظهر اليوم بمقرِّ المجمع، حفل توزيع جوائز مسابقة لجنة الإعجاز العِلمي للقرآن الكريم والسُّنة النبويَّة المطهَّرة، وَقْف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، بالاشتراك مع بنك فيصل الإسلامي المصري، التي جاءت هذا العام تحت عنوان: (إعجاز القرآن الكريم والسُّنة النبويَّة المشرَّفة في الحديث عن النفْس بين العلوم الاجتماعيَّة والعلوم التجريبيَّة).

حضر الحفل: الدكتورسلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور. إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ومقرِّر اللجنة، والدكتور محمد الشحَّات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام للمجمع لشئون الواعظات، والدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني، والدكتور مصطفى إبراهيم، عضو لجنة الإعجاز العِلمي بالمجمع، والدكتورة كوثر الأبجي، نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق، وعدد مِنَ العلماء والباحثين المشاركين في المسابقة.

وخلال كلمته، هنَّأ الدكتور محمد الجندي الفائزين في المسابقة، مشيدًا بما قدَّموه من أبحاث عِلميَّة رصينة، مؤكِّدًا أنَّ هذا النشاط العِلمي يعبِّر بصدق عن رسالة الأزهر الشريف في الجمع بين العِلم والإيمان، وإظهار ما في القرآن الكريم والسُّنة النبويَّة من إعجازٍ يَسبق ما توصَّلت إليه العلوم الحديثة.

وأشار الأمين العام إلى أنَّ لجنة الإعجاز العِلمي بمجمع البحوث الإسلامية تضطلع بدورٍ مهم في رَبْط قضايا الإيمان بالمعرفة الإنسانيَّة المعاصرة، لافتًا إلى أنَّ الأزهر الشَّريف بهيئاته العِلميَّة والبحثيَّة لا يزال منارةً عِلميَّةً رائدةً تُعلي من قيمة العقل، وتُرسِّخ الفهم الوسطي للدِّين في مواجهة مظاهر الغلوِّ والانحراف.

ويأتي تنظيم هذه المسابقة تأكيدًا للدَّور الرِّيادي لمجمع البحوث الإسلاميَّة في نَشْر ثقافة الإعجاز العِلمي، ورَبْط حقائق الوحي الشَّريف بالعلوم الحديثة؛ بما يُسهِم في تعميق وعي المجتمع بقيمة (العِلم في خدمة الإيمان)، وتشجيع الباحثين على تقديم دراسات تجمع بين الأصالة المنهجيَّة وروح الابتكار، انطلاقًا من رسالة الأزهر في خدمة الدِّين والإنسانيَّة جمعاء.