القمة المصرية الأوروبية: ندعم الأمن المائي المصري والالتزام بالقانون الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 11:32 مساءً - اتفقت القمة المصرية الأوروبية، على عقد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة عام 2027، و تعزيز التعاون في حماية التراث الثقافي والطبيعي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.

ووقع القادة، البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية، اتفاق انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا الخاص بإتاحة المشاركة الكاملة في مشروعات البحث والابتكار الأوروبية، وتم الاتفاق على فتح مشاورات لتأسيس حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وثمن القادة، دور مصر في استضافة ملايين اللاجئين، ودعم القادة الأمن المائي المصري والالتزام بالقانون الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأقر البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية، تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، و تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام والربط الكهربائي.

وأعلن البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية، عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتشديد على أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر لما لذلك من أهمية للتجارة والأمن الدوليين، والترحيب بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال.