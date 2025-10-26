الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي علماء جمهورية السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 11:29 مساءً - ‏التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وفد علماء جمهورية السودان، بحضور دولة رئيس وزراء جمهورية السودان، البروفسور كامل إدريس.

‏ويأتي اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي أجراها معاليه لجمهورية السودان، والتي شهدَت لقاءات عدة واتفاقيات ثنائية حول جملة من القضايا الشرعية والاجتماعية والثقافية والإغاثية والتنموية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيّما دور العلماء في تعزيز اللحمة الوطنية والوعي الديني لدى كافة مكونات المجتمع السوداني.