التشكيل الرسمى للنادى الأهلى أمام بتروجت وعودة الشناوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 07:32 مساءً - أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة بتروجت المقرر له الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، ياسين مرعي ، محمد هاني ، محمد شكري ، آليو ديانج ، محمد علي بن رمضان ،أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي ، تريزيجيه وطاهر محمد طاهر .

وبذلك يعود محمد الشناوي للدفاع عن عرين الأهلي بعدما غاب عن لقاء إيجل نوار البورندي ببطولة أفريقيا للإصابة.

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 21 نقطة فيما يحتل بتروجت المركز الـ14 برصيد 14 نقطة ، وخاض الأهلى 10 مباريات في الدوري جمع خلالها 21 نقطة، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر مواجهة واحدة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 12 هدف.

فيما خاض بتروجت 10 مباريات في الدوري جمع خلالها 14 نقطة بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.

ويُدير مباراة الليلة ، الحكم الدولى محمود بسيونى ، ومعه يوسف البساطي وخالد حسين مساعدين، جلال أحمد حكماً رابعاً، الدولي وائل فرحان ومحمد القاضي في غرفة الفيديو.