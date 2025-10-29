رابطة الدوري الإمارتى تغيير مواعيد مباراتى الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 08:32 مساءً - أجرت رابطة الدوري الإماراتى مع اللجنة المنظمة تعديلات في مواعيد مباريات النسخة الجديدة من بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر.

وستكون تلك المرة التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يستضيف ملعب محمد بن زايد النهائي للمرة السادسة.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يشارك بيراميدز وصيف بطولة الدوري بالكارت الذهبية.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025

الخميس 6 نوفمبر - نصف النهائي

الأهلي × سيراميكا - 5 مساء

الزمالك × بيراميدز - 7:30 مساء

الأحد 9 نوفمبر

تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

النهائي - 5:30 مساء

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عقوبات الانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر المقبل.

وتضمنت اللائحة أن الاعتذار عن عدم المشاركة قبل إخطار الأندية المشاركة بمواعيد السوبر "غرامة مليون جنيه وحرمان من المشاركة في السوبر لمدة عام"، والانسحاب من السوبر "غرامة 5 ملايين جنيه وحرمان من المشاركة في السوبر لمدة عامين".

يحصل الفريق الفائز بلقب بطولة السوبر المصرى، التى ستقام فى الإمارات فى الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر المقبل، على 300 ألف دولار، على أن يحصل الفريق الوصيف على 200 ألف دولار، كما يحصل كل فريق مشارك فى البطولة، وهم: الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا على 50 ألف دولار نظير المشاركة.