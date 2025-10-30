مدرب الأهلى يعلن إهدار العديد من الفرص أمام بتروجت

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أكتوبر 2025 12:32 صباحاً - أعرب ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، عن عدم رضاه بالتعادل مع بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني أن لاعبي الأهلي أهدروا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتعديل النتيجة وتحقيق الفوز بالمباراة.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: خلقنا العديد من الفرص، خاصة في آخر 60 دقيقة من المباراة، لكن لم نستغلها بالشكل الأمثل.

مدرب الأهلي: كرة القدم تقاس بالأهداف

وأضاف مدرب الأهلي: كرة القدم تقاس بتسجيل الأهداف، وهو ما يأتي من صناعة الفرص، وقد حاولنا عدة مرات، وشارك طاهر محمد طاهر في مركز الهجوم، وكذلك نيتس جراديشار، ولكن لم نوفق في التسجيل سوى مرة واحدة.

وأكمل توروب: بين شوطي المباراة كان هناك تعليمات فنية لتحسين أداء الخطوط، وضغطنا بشدة على المنافس، وهو أمر إيجابي، لكن في النهاية لم تترجم الفرص إلى أهداف.

الأهلي يتعادل مع بتروجت 1-1

وتعادل فريق الأهلي بنتيجة 1-1 مع بتروجت في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث تقدم حامد حمدان لبتروجت في الدقيقة 11 وتعادل جرايشار للأهلي في الدقيقة 61 بعد نزوله بديلا بدقائق قليلة.

بهذه النتيجة يرفع النادي الأهلي رصيده إلى 22 نقطة ويبقى فى المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري المصري، فيما يرفع بتروجت رصيده إلى 15 نقطة.