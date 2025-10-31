رابطة الأندية تعلن عدم تغيير فى مواعيد مباريات الدوري بعد تطبيق التوقيت الشتوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 05:25 مساءً - أكد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه لا تغيير فى مواعيد مباريات الدورى المصرى مع تطبيق التوقيت الشتوى، وستبقى المباريات فى نفس المواعيد فى الخامسة والثامنة مساءً حتى نهاية مباريات الدور الأول بالدورى يوم 7 مارس.

ونفى مسئولو رابطة الأندية المحترفة ما تردد حول وجود اتجاه لتغيير مواعيد المباريات مع تطبيق التوقيت الشتوى، لتصبح المواعيد فى الرابعة عصراً والسابعة مساءً.

فى السياق ذاته، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، تعديل مواعيد مباريات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا فى بطولة الدوري المصري الممتاز لتقام جميعها الأحد المقبل.

يأتي هذا التعديل في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة كأس السوبر المصري المقامة بالإمارات فى الفترة من 6-9 نوفمبر المقبل.

2 نوفمبر موعدا لمباريات فرق السوبر

وفقًا للقرار، تقام جميع المباريات للفرق الأربعة يوم 2 نوفمبر، وتُلعب مباراتا الزمالك وطلائع الجيش، وبيراميدز والاتحاد السكندري فى الساعة الخامسة مساءً، بينما تنطلق مباراتا الأهلي والمصري، وسيراميكا وبتروجت فى الساعة الثامنة مساءً.

المساواة بين الأندية

ويهدف هذا التعديل لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الفرق الأربعة المشاركة فى كأس السوبر، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وبفضل هذا القرار، ستحظى جميع الفرق بفترة راحة متساوية قبل السفر إلى الإمارات والمشاركة في مباريات السوبر المقررة في يومي 6 و 9 نوفمبر.

ويعكس هذا القرار حرص رابطة الأندية على تنظيم جدول المباريات بشكل يراعي مصلحة الأندية المشاركة فى البطولات القارية والمحلية، ويضمن سير المنافسات في أجواء من التكافؤ والاحترافية.