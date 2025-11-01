رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير صرح حضاري عالمي.. وحفل الافتتاح حدث استثنائي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 04:17 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي للعالم، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير صرح عالمي تقدمه مصر كهدية إلى كل العالم.

وقال مدبولي - في مؤتمر صحفي من المتحف المصري الكبير قبيل افتتاحه - "إن المتحف المصري الكبير صرح عالمي يقدم كهدية من مصر إلى كل العالم من دولة يعود تاريخها إلى أكثر من 7 آلاف عام من دولة بها الكثير من الحضارات التي مرت على تاريخ البشرية والإنسانية".

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير تعود إلى نحو ثلاثين عامًا، موضحًا أن الدولة بدأت حينها الإجراءات التمهيدية عبر سلسلة من الدراسات الفنية ومسابقة معمارية دولية لاختيار التصميم الأنسب للمشروع، قبل أن تبدأ مراحل التنفيذ الفعلية.

وأشار مدبولي إلى أن العمل في المشروع تعطل عام 2011 بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، لكنه استؤنف مجددًا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد المشروع خلال السبع سنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في أعمال الإنشاء حتى أصبح أحد أكبر وأهم المتاحف على مستوى العالم.

ووجه مدبولي التحية لكل من ساهم في هذا الصرح العالمي الكبير، موجهًا شكرًا خاصًا لرجال القطاع الخاص المصري الوطني الذين دعموا تنفيذ الافتتاح، ومن بينهم طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى، والمهندس محمد منصور رئيس مجموعة منصور، والمهندس أحمد عز رئيس مجموعة حديد عز، وحسن علام رئيس مجموعة حسن علام، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، والمهندس خالد محمود عباس رئيس شركة العاصمة للتنمية العمرانية.

وأكد مدبولي أن هذه المشاركة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تعكس صورة مصر الحديثة أمام العالم.