الأهلى يواصل نزيف النقاط ويتعادل سلبيا مع المصرى فى الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 نوفمبر 2025 10:32 مساءً - واصل الأهلي نزيف النقاط بعدما تعادل سلبياً مع المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز ..بهذه النتيجة الأهلي يرفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة في جدول تريب مسابقة الدوري كما يرتفع رصيد المصري إلى 20 نقطة .

وأدار اللقاء أمين عمر وعاونه محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب وفي غرفة الفار الحكم محمود دسوقي وعاونه طارق مصطفى.



الشوط الأول



جاءت بداية المباراة هادئة من الفريقين ، إلى أن تحسّن أداء الأهلي بشكل تدريجي حيث نشط أداؤه مُعتمداً على إنطلاقات زيزو وتريزيجيه وطاهر ، فيما إعتمد المصري على الهجمات المرتدة.

ضغط الأهلي ، وسدد زيزو ضربة حرة مباشرة تصدى لها حارس الفريق البورسعيدي ، بعدها نال محمود حسن تريزيجيه بطاقة صفراء في الدقيقة 19 للخشونة.

واصل الأهلي الضغط على المصري وأهدر جراديشار وياسين مرعي أكثر من فرصة خطرة ، وكاد جراديشار يسجل هدف التقدم بعدما سدد عرضية من ديانج لكن حارس المصري أنقذها ببراعة قبل أن تدخل الشباك.

واصل الأهلي السيطرة على مجريات اللقاء وانطلق طاهر محمد طاهر بهجمة لكنه سدد الكرة بعيداً عن الشباك وتواصل الأداء الهجومي الأهلاوي مع الدفاع المُحكم من المصري لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



الشوط الثاني



بدأ الشوط الثاني بتغيير أهلاوي حيث شارك بدلاً من طاهر محمد طاهر واستحوذ الأهلي على مجريات اللقاء وهدد مرمى المصري لكن دون جدوى.

وشارك بن شرقي بدلاً من تريزيجيه كما شارك محمد شكري بدلاً من ديانج في الدقيقة 66 ، ونال أحمد نبيل كوكا بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 69 ، وضغط الأهلي بقوة وشارك اللاعب الصاعد محمد عبد الله بدلاً من جراديشار في الدقيقة 79 ، قبل أن يشارك أفشة بدلاً من كوكا.

وضغط الأهلي في الدقائق الأخيرة بحثاً عن هدف الفوز كما لعب المصري على الهجمة المرتدة ، وأحتسب أمين عمر حكم اللقاء ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة الدقيقة من الوقت بدل الضائع بعد عرقلة زيزو في منطقة جزاء المصري ، وأهدر زيزو ركلة الجزاء ، وحاول الأهلي التسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.



تشكيل الأهلى أمام المصري



ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي.

ـ خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

ـ خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

ـ خط الهجوم: نيتس جراديشار.

تشكيل المصري لمباراة الأهلي

- حراسة المرمى : محمود حمدي

- خط الدفاع : أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي

- خط الوسط : بونور موجيشا ، مصطفى أبو الخير ، عبد الرحيم دغموم ، محمود حمادة ، حسن علي

- خط الهجوم: منذر طمين.