الأهلي يصل مدينة العين الإماراتية للمشاركة في السوبر المصري.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 07:32 مساءً - وصلت منذ قليل بعثة الأهلي إلى مقر إقامتها بمدينة العين الإماراتية تمهيدا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

الاهلي يستعد للسوبر المصري

ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا المقرر لها الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي البطولة.

ثوروب يصطحب جميع اللاعبين

وكان الدنماركي بيس ثوروب، المدير الفني للفريق، قد قرر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة للسفر إلى الإمارات بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية.