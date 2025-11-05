الأهلى ضد سيراميكا والزمالك أمام بيراميدز.. تعرف على مواعيد مباريات السوبر المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 08:29 مساءً - ساعات قليلة وتنطلق منافسات بطولة السوبر المصرى التى تضم فرق الزمالك، الأهلى، بيراميدز وسيراميكا للمشاركة في النسخة الجديدة المقرر إقامتها في الإمارات، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025

الخميس 6 نوفمبر - نصف النهائي

الأهلي × سيراميكا - 5 مساء

الزمالك × بيراميدز - 7:30 مساء

الأحد 9 نوفمبر

تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

النهائي - 5:30 مساء

الأهلى البطل التاريخي للسوبر المصري

وكان فريق الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على فريق الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عقوبات الانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر المقبل.

وتضمنت اللائحة أن الاعتذار عن عدم المشاركة قبل إخطار الأندية المشاركة بمواعيد السوبر "غرامة مليون جنيه وحرمان من المشاركة في السوبر لمدة عام"، والانسحاب من السوبر "غرامة 5 ملايين جنيه وحرمان من المشاركة في السوبر لمدة عامين".

يحصل الفريق الفائز بلقب بطولة السوبر المصرى، التى ستقام فى الإمارات فى الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر المقبل، على 300 ألف دولار، على أن يحصل الفريق الوصيف على 200 ألف دولار، كما يحصل كل فريق مشارك فى البطولة، وهم: الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا على 50 ألف دولار نظير المشاركة.