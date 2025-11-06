الهيئة الوطنية : 139 مقرا لتصويت المصريين بالخارج بعد إضافة لجنتين بالعراق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 10:32 مساءً - قال القاضى أحمد بندارى، إنه سيتم الآن فتح أول لجان التصويت فى سفارة دولة نيوزيلندا وسيتم متابعة اليوم الأول للتصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 139 مقر فى 117 دولة وتم اضافة لجنتين فى دولة العراق.

تصويت الخارج يبدأ من نيوزيلاندا وينتهى فى لوس انجلوس

وتعد لجنة نيوزيلاندا أول لجنة تبدأ التصويت حيث توافق الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة فى نيوزيلاندا الساعة العاشر مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر لوجود فارق زمنى بين البلدين بمقدار 11 ساعة، فيما ستكون لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية أخر لجنة تفتح باب التصويت.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج يومى الجمعة والسبت داخل 136 سفارة وقنصلية مصرية فى 117 دولة.

مواعيد التصويت والفرز والنتيجة فى انتخابات مجلس النواب

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس النواب تجرى على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحا بالنظام الفردى، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لهذا النظام، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر وبالداخل يومى 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة 11 ديسمبر القادم.

غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح أول لجان التصويت في الخارج بانتخابات النواب (1)

غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح أول لجان التصويت في الخارج بانتخابات النواب (2)

غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح أول لجان التصويت في الخارج بانتخابات النواب (3)

غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح أول لجان التصويت في الخارج بانتخابات النواب (4)

غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح أول لجان التصويت في الخارج بانتخابات النواب (5)

غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح أول لجان التصويت في الخارج بانتخابات النواب (6)