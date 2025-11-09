مسلة ورموز فرعونية تزين حفل ختام السوبر المصري قبل نهائى الأهلي والزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - ظهرت بعض الرموز الفرعونية والمسلة خلال التحضير لانطلاق حفلة ختام بطولة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية.

ونجح فريق الزمالك في حجز مقعده بالنهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، بينما حسم فريق الأهلي تأهله بالفوز على سيراميكا بنتيجة (2-1).



كلاكيت عاشر مرة بين الاهلى والزمالك في السوبر



وتعد هذه المواجهة هي العاشرة تاريخيًا بين القطبين في نهائي السوبر المصري، إذ سبق أن التقيا في تسع نسخ سابقة أعوام (2003، 2008، 2014، 2015، 2016، 2018، 2019، 2021، 2024). وخلال المواجهات السابقة، تفوق الأهلي في سبع مناسبات، مقابل لقبين فقط للزمالك (2016 و2019). ويعد الأهلي حامل اللقب بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح في نسخة 2024.تاريخ البطولة.



تفوق أهلاوي وهيمنة مستمرة



منذ انطلاق بطولة السوبر المصري عام 2001، توج خمسة أندية فقط باللقب، يتصدرها الأهلي بـ15 لقبًا، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، بينما حصل كل من المقاولون العرب، حرس الحدود، وطلائع الجيش على لقب وحيد.أما من حيث الوصافة، فيتصدر الزمالك القائمة بـ8 مرات، يليه الأهلي بـ4 مرات، ثم إنبي بـ3 مرات، بينما نالت فرق مثل المصري، الإسماعيلي، بيراميدز، وغزل المحلة الوصافة مرة واحدة.