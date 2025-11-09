عاجل ـ الحكومة: مصر تستقبل 55 شركة عالمية وتعِد بخلق 70 ألف فرصة عمل للشباب في قطاع التعهيد

أحمد جودة - القاهرة - مصر تستقبل 55 شركة عالمية وتعِد بخلق 70 ألف فرصة عمل للشباب في قطاع التعهيد

أعلنت القمة العالمية لصناعة التعهيد، التي شهدت مشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن توقيع مذكرات تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات جديدة أو توسيع استثماراتها في السوق المصرية. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التوسع الاستثماري في قطاع التعهيد سيسهم في توفير نحو 70 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، معربًا عن أمله في أن تصل هذه الفرص إلى 100 ألف خلال السنوات المقبلة، مما يعكس ريادة مصر في جذب الاستثمارات الدولية وتمكين الكفاءات المحلية.

وأشار مدبولي إلى أن الشباب المصري يشكل ركيزة أساسية لنجاح هذا القطاع، حيث تتمتع مصر بقاعدة بشرية كبيرة ومتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، قادرة على العمل باللغات الأجنبية وتقديم خدمات رقمية عالية الجودة للشركات العالمية، ما يجعل السوق المصرية وجهة جاذبة للاستثمار.