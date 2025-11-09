نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف لجنتك الانتخابية في 4 خطوات بالاسم ورقم البطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات آليات الاستعلام عن اللجان الانتخابية للناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عبر موقعها الرسمي أو من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للهيئة.

تسهيلات للناخبين

وفي إطار جهودها لتيسير إجراءات العملية الانتخابية، أعلنت الهيئة عن تحديث قاعدة بيانات الناخبين على موقعها الإلكتروني:

www.elections.eg

كما أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للمواطنين معرفة بيانات لجنتهم الانتخابية وموقعها الجغرافي بشكل دقيق.

يمكن تحميل التطبيق بالبحث في متجر التطبيقات على الهاتف المحمول (App Store أو Play Store) باستخدام اسم:

"الهيئة الوطنية للانتخابات"

خطوات الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

تحميل التطبيق على الهاتف المحمول.

إدخال رقم الهاتف المحمول لتفعيل الدخول.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

ستظهر صفحة بها خيارين:

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

الاستعلام لشخص آخر

بعد اختيار "الاستعلام عن لجنتك الانتخابية" تظهر البيانات التالية:

اسم المدرسة (المقر الانتخابي)

رقم اللجنة

عنوان اللجنة الجغرافي

تاريخ التصويت المحدد للناخب